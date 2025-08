Homem é esfaqueado no olho durante briga em Três Lagoas

Homem, ainda não identificado, foi esfaqueado no olho durante a uma briga ocorrida no sábado (2), no bairro Guanabara, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site RCN 67, a motivação da briga ainda não foi esclarecida pelas autoridades policiais. Porém, acredita-se que tenha sido motivada por conta de brigas envolvendo o tráfico de drogas, já que a vítima é usuária.

Além disso, o suspeito não chegou a ser localizado. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais da cidade.

