Homem é esfaqueado no peito e no pescoço no centro de Campo Grande

Homem, de 38 anos, foi esfaqueado no peito e no pescoço durante a noite desta segunda-feira, dia 10 de novembro, na região central de Campo Grande.
Ele foi localizado caído na rua Maracaju, próximo ao cruzamento com a Avenida Calógeras. A vítima seria morador de rua.
Informações do boletim de ocorrência apontam que a testemunha que acionou o socorro e a Polícia Militar, indicou que dois suspeitos esfaquearam a vítima e fugiram do local.
O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu o homem, encaminhando ele para atendimento na Santa Casa. Os policiais não conseguiram coletar informações sobre os suspeitos.
No local também não foram vistas testemunhas que pudessem colaborar com o caso.
Na delegacia, o caso foi registrado como tentativa de homicídio.