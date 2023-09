Homem é esfaqueado no pescoço após invadir a casa do vizinho

Homem, de 35 anos, precisou ser socorrido depois de ser esfaqueado ao menos quatro vezes na barriga e no pescoço durante a madrugada desta quinta-feira (21). Ele teria invado a casa do vizinho na rua Projetada A, no bairro Jardim das Primaveras, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava visivelmente alterado, dando chutes no portão enquanto gritava ameaças e xingamentos contra o vizinho, de 25 anos.

Aos policiais, o autor das facadas disse ter tentado dialogar com a vítima, mas ele não aceitou a conversa. Em determinado momento, após invadir a casa, o homem passou a acertar o morador com socos que pegou uma faca para se defender.

Ele foi atingido com cerca de quatro golpes, no pescoço e na barriga. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) precisou ser acionado, socorrendo a vítima com urgência para o Hospital da Vida. De acordo com o site Ligado na Notícia, o estado de saúde dele é considerado grave.

Por ter agredido o vizinho, ele deve responder por lesão corporal, além disso, tem os crimes de dano, perturbação e violação de domicílio.

Como o jovem desferiu as facadas no homem, acabou sendo levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, onde foi autuado pelo crime de lesão corporal.

