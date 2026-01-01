Menu
Homem é esfaqueado no pescoço durante bebedeira na véspera de Ano-Novo em MS

Discussão evoluiu para uma briga quase generalizada entre os envolvidos

01 janeiro 2026 - 10h54Luiz Vinicius
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Reprodução/JP News)

Homem, de 36 anos, foi esfaqueado no pescoço durante a quarta-feira, dia 31, enquanto bebia com várias pessoas em uma residência em Nova Alvorada do Sul.

A situação aconteceu após um desentendimento entre a vítima e as pessoas, que acabou evoluindo para vias de fato e posteriormente a facada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atingida no pescoço, mas não apresentava risco de morte. Porém, ele ficou internado na Santa Casa de Campo Grande.

Para a Polícia Militar, ele não soube dizer quem foi o autor da facada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

