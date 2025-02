Homem é esfaqueado no pescoço e fica em estado grave em Selvíria

Um homem, de 28 anos, foi esfaqueado no pescoço e ficou em estado grave nesta sexta-feira (21), após uma briga motivada por suspeita de traição em Selvíria, município a 404 km de Campo Grande, na fronteira com São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, o agressor desconfiava que sua companheira estava o traindo com a vítima.

Ao ver os dois conversando em frente à residência, o agressor iniciou uma discussão que se transformou em agressão física, e durante a briga, desferiu um golpe de faca no pescoço do homem.

Ele foi socorrido e levado ao hospital do município, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para uma unidade de saúde em Ilha Solteira, no interior de São Paulo.

À polícia, o agressor alegou que teria atacado o homem após ele tentar envenená-lo.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Selvíria. O caso ainda será investigado.

