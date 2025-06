Homem é esfaqueado no rosto pela esposa durante briga em Ribas do Rio Pardo

Um rapaz, de 20 anos, foi esfaqueado no rosto pela esposa durante uma briga, ocorrida na manhã desta segunda-feira (16). A vítima é moradora do Bairro Boa Vista, localizado na cidade de Ribas do Rio Pardo.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa de Campo Grande, onde uma vítima de ferimento por arma branca teria dado entrada. Ele foi trazido ao hospital por uma ambulância da cidade, ficando internado na área vermelha da unidade de saúde.

Para as autoridades, o rapaz contou que brigou com a companheira, momento em que ela pegou um canivete e cravou no rosto do rapaz, próximo ao lábio superior. Ele então foi socorrido e encaminhado para Capital.

A vítima foi internada na ala vermelha da unidade, mas está consciente e orientado, sem risco de morte. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa e será investigado.

