Homem é esfaqueado no rosto pela esposa e socorrido de helicóptero em fazenda do Pantanal

Um jovem, de 27 anos, precisou ser socorrido de helicóptero durante a manhã desta segunda-feira (27) após ser esfaqueado no Sítio XV de Dezembro, região do Paiaguás, no Pantanal de Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros, ele tinha um corte profundo no rosto, com aproximadamente 15 centímetros de extensão, atingindo o queixo, boca e se estendendo até abaixo do olho direito.

Consciente e orientado, recebeu atendimento pré-hospitalar no local. Por ser uma região de difícil acesso, as equipes da Marinha do Brasil entraram em ação, ajudando a socorrer a vítima de helicóptero até Corumbá.

Após chegar até a base, ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro, permanecendo sob cuidados médicos.

As autoridades detalharam que a agressora seria sua companheira.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também