Polícia

Homem é esfaqueado no tornozelo e pede socorro em casa de Campo Grande

Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para UPA Vila Almeida

17 setembro 2025 - 16h24Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Homem, de 39 anos, foi socorrido após pedir socorro à uma moradora da Rua Benedito Pache Terra, localizada no Bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. Ele teria sido vítima de lesão corporal por arma branca na noite de terça-feira (16).

Conforme o registro policial, as autoridades foram acionadas para ir até o endereço indicado. Ao chegar, encontraram a vítima deitada em uma calçada, com visíveis sinais de embriaguez.

Por conta do seu estado, ele não soube dar detalhes a respeito do suspeito de tê-lo esfaqueado no tornozelo esquerdo. A moradora contou que estava em casa quando o rapaz chegou pedindo por socorro.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, onde recebeu atendimento médico especializado.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

