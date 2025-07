Homem é esfaqueado oito vezes em tentativa de assassinato no Noroeste

Homem, ainda não identificado, foi esfaqueado cerca oito vezes durante o final da manhã desta sexta-feira (11), no cruzamento das ruas Flores da Cunha com Mário Silveira Leite, no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, os golpes atingiram o peito, as costas, braço e as mãos da vítima. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde da Capital.

Mesmo já sendo identificado, o autor fugiu e está sendo procurado pelas autoridades. Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil, além da Força Tática da Polícia Militar foram até o local para atender a ocorrência.

