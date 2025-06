Homem é esfaqueado pela companheira durante briga em Corumbá

Um homem, de 38 anos, foi socorrido depois de ser esfaqueado pela companheira na tarde desta quarta-feira (4), na rua Frei Mariano, área central de Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava em casa com a companheira quando os dois passaram a discutir. No meio da briga, ela pegou uma faca e golpeou o homem nas costas, atingindo a região do seu ombro esquerdo.

Mesmo ferido, ele saiu correndo da casa e pediu ajuda para os vizinhos, que acionaram o Corpo de Bombeiros da cidade. Ele foi socorrido e encaminhado para o Pronto-Socorro da cidade.

Apesar disso, a autora do crime não chegou a ser localizada. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, como lesão corporal dolosa e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também