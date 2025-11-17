Homem é esfaqueado pela esposa ao pegar comida de casa para comprar cerveja em MS

Um homem de 30 anos foi esfaqueado pela companheira, de 33 anos, durante uma briga ocorrida na madrugada deste domingo (16), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas para ir até o endereço indicado e ao chegar no local encontrou a vítima com um corte no braço. Enquanto isso, a suspeita estava no imóvel.

O homem então explicou que chegou em casa durante a madrugada, embriagado e tentou pegar mantimentos da residência para vender e comprar mais bebida alcoólica. No entanto, ele foi impedido pela companheira, dando início a briga.

Durante a confusão, o homem teria partido para cima da vítima, agredindo-a com socos pelo corpo. Para conseguir se defender, ela usou uma faca para atingir o marido. Ela afirmou ainda que já segurava a faca porque esperava agressões, mencionando que o casal teria um histórico de brigas e agressões mútuas.

Mesmo ferido, o homem agrediu a mulher com um tapa e a empurrou contra a parede. Enquanto isso, a vítima apresentou uma versão diferente dizendo ter sido atacado repentinamente e sem motivo.

O homem foi encaminhado à UPA de Dourados, onde recebeu atendimento médico antes de ser levado à delegacia. Na sequência, o casal foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o caso registrado como lesão corporal dolosa.

