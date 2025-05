Homem é esfaqueado pela esposa após morder a língua dela durante o beijo

Uma mulher, de 52 anos, foi presa em flagrante após esfaquear o marido, de 37 anos, durante a segunda-feira (20), em Chapadão do Céu, município de Goiás localizado perto da fronteira com Mato Grosso do Sul. O motivo? Ele teria mordido a língua dela durante o beijo.

Conforme as informações do site BNC Notícias, a Polícia Civil detalhou que o casal vive junto há mais de um ano em união estável. Durante depoimento, a mulher detalhou o motivo da facada, explicando que nunca havia sido agredida ou ameaçada pelo companheiro.

Porém, após receber a mordida na língua, ela pegou uma faca e atingiu o homem. Após desferir o golpe, ela teria se arrependido e saiu correndo atrás de ajuda. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo e encaminhando a vítima para o hospital da cidade.

Os médicos detalharam as autoridades que o estado de saúde da vítima é considerado grave. Enquanto isso, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante.

