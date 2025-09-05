Homem é esfaqueado pela esposa durante briga em São Gabriel do Oeste

Homem, de 32 anos, foi esfaqueado pela esposa durante uma briga ocorrida a tarde desta quinta-feira (4), no bairro Fênix, em São Gabriel do Oeste.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14h para atender um caso de lesão corporal dolosa na Rua Juriti. Ao chegar no endereço indicado, a mãe da vítima detalhou que o homem teria sido atingido pela companheira.

A vítima foi atingida por duas facadas, sendo uma no abdômen e no braço direito. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo o homem e o encaminhando para uma unidade de saúde da região.

Os policiais fizeram rondas pela região, mas não tiveram sucesso em localizar a suspeita. O caso foi então registrado na Delegacia de Polícia Civil como lesão corporal dolosa.

