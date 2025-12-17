Menu
Polícia

Homem é esfaqueado pela esposa em Nova Alvorada do Sul

A briga teria sido motivada por ciúmes; suspeita fugiu e está sendo procurada

17 dezembro 2025 - 15h24Brenda Assis
Ilustrativa Ilustrativa   (Foto: Divulgação / Processo)

Um homem foi esfaqueado pela própria esposa na noite desta terça-feira (16), em Nova Alvorada do Sul. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com informações iniciais publicadas pela página Folha Cidade MS, o ataque teria sido motivado por ciúmes. Após o crime, a mulher fugiu e ainda não foi localizada.

Ainda conforme as informações, a suspeita havia sido presa recentemente por envolvimento em outra ocorrência de violência, em uma briga entre mãe e filha.

A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região para localizar a autora do ataque. O caso será investigado e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

