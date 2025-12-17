Homem é esfaqueado pela esposa em Nova Alvorada do Sul

Um homem foi esfaqueado pela própria esposa na noite desta terça-feira (16), em Nova Alvorada do Sul. O nome da vítima não foi divulgado.
De acordo com informações iniciais publicadas pela página Folha Cidade MS, o ataque teria sido motivado por ciúmes. Após o crime, a mulher fugiu e ainda não foi localizada.
Ainda conforme as informações, a suspeita havia sido presa recentemente por envolvimento em outra ocorrência de violência, em uma briga entre mãe e filha.
A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região para localizar a autora do ataque. O caso será investigado e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
