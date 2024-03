Homem é esfaqueado pela própria esposa no Estrela do Sul

Polícia Mulher vive madrugada de terror ao ser mantida em cárcere no Paulo Coelho Machado

A GCM (Guarda Municipal Metropolitana) foi informada sobre a situação, após um morador chegar até a base e informar o esfaqueamento. No local, encontrou o homem ferido com um corte profundo na região das costas.

A faca foi encontrada no chão, próximo ao meio-fio, da rua Aurélio Leonardo de Souza.

Homem, que não teve a identificação revelada, foi esfaqueado pela sua própria esposa nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (11), na região do Estrela do Sul, em Campo Grande.