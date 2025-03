Homem Ã© esfaqueado pelo atual da ex-companheira apÃ³s discussÃ£o em Dourados

Um homem, identificado como Renilson Alves de Andrade, de 31 anos, deu entrada no Hospital da Vida, em Dourados, após ser atingido com uma facada no tórax na noite desta sexta-feira (7).

Segundo o portal Dourados News, o caso ocorreu por volta das 22h45, quando a vítima chegou ferido e ensanguentado em casa, pedindo por socorro, momento em que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.

Segundo o boletim, o jovem contou à Polícia Militar que estava na casa de sua ex-sogra, acompanhada dela e da ex-companheira e outras pessoas, bebendo com elas. Em dado momento, Renilson começou a discutir com o atual da ex-namorado, o que resultou em ele ser atingido por um golpe de faca.

Ele foi encaminhado para o Hospital da Vida, onde seu quadro de saúde não é considerado grave. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde segue sendo investigado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também