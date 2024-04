Homem é esfaqueado pelo enteado durante briga em aldeia de Dourados

Um foragido da Justiça, de 53 anos, foi parar no hospital depois de ser esfaqueado pelo entenado durante a noite de quarta-feira (10), na Aldeia Jaguapiru, localizada na zona rural de Dourados.

Consta no registro policial, que a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio a uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que se deslocava para atender um caso de lesão corporal.

Ao chegar no local, as equipes encontraram a vítima com sangramento no tórax, já que ele havia sido esfaqueado duas vezes. Para as autoridades, a esposa do homem contou que o autor seria seu filho, enteado da vítima.

Depois de desferir os golpes, o rapaz fugiu correndo, tomando rumo ignorado. Enquanto o homem era atendido, os militares realizaram pesquisa no sistema, identificando que ele estava foragido do sistema prisional.

Porém, como ele estava ferido, precisou ser encaminhado para o Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico especializado. Devido ao fato de estar foragido, ele está com escolta policial na unidade de saúde.

O homem será detido assim que receber alta hospitalar. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

