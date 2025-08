Homem é esfaqueado pelo ex da esposa durante briga na Vila Nasser

Um homem, de 31 anos, foi socorrido após ser esfaqueado pelo ex da atual mulher durante a tarde de domingo (3), na Rua São Mateus, localizada no Bairro Vila Nasser, em Campo Grande. Ele está internado na Santa Casa.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para ir até o hospital atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no hospital, a vítima contou que estava com a esposa na rua quando o suspeito se aproximou.

Em determinado momento, os dois começaram a brigar, até que o rapaz sentou um golpe na região da axila. Em seguida, ele notou que havia sido esfaqueado porque começou a sangrar intensamente.

Por conta do ferimento, ele foi socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, antes de ser transferido para a Santa Casa. Além da facada, ele apresentava ferimentos nos braços, pernas e pés, por conta da luta corporal com o suspeito.

O autor das agressões fugiu correndo em seguida e está sendo procurado pelas autoridades policias. O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

