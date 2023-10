Homem é esfaqueado pelo irmão durante briga em Campo Grande

Briga entre irmãos terminou com um esfaqueado durante a segunda-feira (2), em Campo Grande. Segundo a vítima, o ferimento só não foi pior porque a faca estava cega.

Consta no boletim de ocorrência, que a Polícia Militar foi acionada pela vítima de 48 anos, informando que teria sido esfaqueado pelo irmão, de 46. Para as equipes policiais, ele contou que chegou a casa onde mora com o autor e mãe, quando os dois começaram a discutir por motivos fúteis.

Em determinado momento, o irmão pegou uma faca e começou a tentar acertá-lo. A vítima foi atingida de raspão no peito, na costela e na mão. Ele detalhou aos militares que a faca só não penetrou seu peito porque estava cega, caso contrário, as lesões poderiam ter sido graves.

Os policiais ofereceram ajuda para levar a vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas ele negou, dizendo apenas que queria ir para uma delegacia registrar um boletim de ocorrência contra o irmão.

Autor das facadas fugiu do local logo depois da confusão, tomando rumo ignorado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

