Homem é esfaqueado pelo irmão durante briga no Colibri

Homem, de 36 anos, acabou sendo esfaqueado durante uma ‘briga de casal’ na noite de domingo (13), na rua Brigador, localizada no Jardim Colibri, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima acabou sendo socorrida até a UPA Universitário. Ao irem até a unidade de saúde, os militares conversaram com a esposa do homem.

Ela relatou que o casal voltou há cerca de um mês. Ontem, os dois tiveram uma discussão por motivo fútil, por conta disso, o cunhado da mulher acabou se envolvendo na briga do casal, entrando em vias de fato com seu marido.

Por conta da briga, alguns moveis da casa foram quebrados. Em determinado momento, a vítima acabou sendo esfaqueada, porém, nem a mulher e nem o homem souberam dizer quem deu o golpe na vítima, relatando apenas que não foi a briga do casal que resultou no esfaqueamento dele.

O cunhado da mulher não chegou a ser localizado. A mulher disse ainda que não chegou a ser vítima de violência doméstica.

O caso foi entregue na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

