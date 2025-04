Homem é esfaqueado pelo vizinho durante briga em Corumbá

Homem, de 55 anos, foi socorrido após ser esfaqueado durante uma briga com o vizinho na tarde de domingo (27), no cruzamento das Ruas Edu Rocha e General Osório, no Bairro Aeroporto, em Corumbá.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 13h30 para atender o caso de lesão corporal. Ao chegar, encontraram a vítima com um ferimento na região do abdômen.

Como o corte foi profundo, o homem perdeu bastante sabe e apesar de estar consciente e orientado, ele estava ficando debilitado por conta da situação.

Ele foi rapidamente atendido e levado para o Pronto-Socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico especializado.

Não foram divulgadas informações a respeito da briga com o vizinho ou se o autor chegou a ser preso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também