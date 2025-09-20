Homem é esfaqueado por acender cigarro em posto de combustíveis em Campo Grande

Homem, de 46 anos, foi esfaqueado várias vezes ao acender um cigarro enquanto bebia em um posto de combustíveis localizado na Rua Conselheiro João Alfredo, região do Bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. A confusão aconteceu na madrugada deste sábado (20).

Conforme as informações policiais, a Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar estava fazendo rondas pela região quando avistou um aglomerado de pessoas no posto de combustíveis.

Ao se aproximar, encontraram o autor sentado no pátio, com várias pessoas em volta, incluindo a vítima. O homem então contou que estava no local quando acendeu um cigarro. Porém, a ação irritou o suspeito que estava sentado em outra mesa.

Por conta disso, os dois começaram uma discussão até que o autor sacou uma arma e desferiu três golpes nas costas da vítima. Diante da situação, os policiais socorreram o homem e o encaminharam para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

O autor foi então preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Ao ser questionado, ele afirmou que a intenção era matar a vítima porque acendeu um cigarro.

O caso foi então registrado como tentativa de homicídio e será investigado pelas autoridades policiais.

