Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é esfaqueado por acender cigarro em posto de combustíveis em Campo Grande

A vítima foi socorrida pela Polícia Militar e encaminhada para um posto de saúde

20 setembro 2025 - 10h11Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Homem, de 46 anos, foi esfaqueado várias vezes ao acender um cigarro enquanto bebia em um posto de combustíveis localizado na Rua Conselheiro João Alfredo, região do Bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. A confusão aconteceu na madrugada deste sábado (20).

Conforme as informações policiais, a Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar estava fazendo rondas pela região quando avistou um aglomerado de pessoas no posto de combustíveis.

Ao se aproximar, encontraram o autor sentado no pátio, com várias pessoas em volta, incluindo a vítima. O homem então contou que estava no local quando acendeu um cigarro. Porém, a ação irritou o suspeito que estava sentado em outra mesa.

Por conta disso, os dois começaram uma discussão até que o autor sacou uma arma e desferiu três golpes nas costas da vítima. Diante da situação, os policiais socorreram o homem e o encaminharam para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

O autor foi então preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Ao ser questionado, ele afirmou que a intenção era matar a vítima porque acendeu um cigarro.

O caso foi então registrado como tentativa de homicídio e será investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motociclista é morto a tiros na fronteira
Polícia
Motociclista é morto a tiros na fronteira
Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã
Polícia
Criança picada por escorpião é socorrida com escolta da PM em Ponta Porã
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Pedestre morre ao se jogar na frente de caminhonete e ser atropelado em Dourados
Idosa jantava quando engasgou
Polícia
Idosa morre ao engasgar com comida durante a janta em Campo Grande
Jovem é agredido ao tentar separar briga em bar do Centro de Campo Grande
Polícia
Jovem é agredido ao tentar separar briga em bar do Centro de Campo Grande
Ciclista é morto a tiros em Ponta Porã
Polícia
Ciclista é morto a tiros em Ponta Porã
Depac Dourados
Polícia
Homem briga com empresa e pede dinheiro de volta ao atrasar pagamento de terreno
Homem é preso após manter enteada em cárcere privado por 22 anos no Paraná
Polícia
Homem é preso após manter enteada em cárcere privado por 22 anos no Paraná
Depac Dourados
Polícia
Jovem faz mais de R$ 1,5 mil em compras e tenta aplicar golpe em açougue de Dourados
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Idoso sobe em árvore para fugir de ataque de cachorros em Nova Andradina

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro