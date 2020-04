Homem é esfaqueado por amigo ao proibir o uso de drogas em sua casa

Um homem que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta sexta-feira (24) homem suspeito de esfaquear um amigo no peito, após discussão por causa do uso de drogas.

De acordo com a polícia, a prisão preventiva do crime que ocorreu no início do mês, foi decretada após representação da autoridade policial que está à frente das investigações.

Conforme informações policiais, o suspeito tentou matar o amigo pois queria usar drogas na casa da vítima, que não aceitou, motivo pelo qual eles começaram a discutir.

Após breve discussão, o suspeito teria saído da casa e retornado, já com uma faca na mão, com a qual teria acertado a vítima no lado esquerdo do peito, bem próximo ao coração. Ao ver que a vítima caiu sobre o sofá, o suspeito teria começado a rir e depois de alguns instantes foi embora.

Os vizinhos acionaram uma equipe do corpo de bombeiros, que socorreu a vítima para o hospital local, de onde ele foi encaminhado em estado grave, para a Santa Casa de Campo Grande, sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas sobreviveu.

