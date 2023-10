Homem é esfaqueado por colega bêbado no Tijuca

Um homem, identificado pela Polícia Militar como José Farias do Nascimento, de 58 anos, foi resgatado por moradores do Bairro Tijuca após ele ser esfaqueado por um usuário de droga, identificado como Baianinho, na tarde desta segunda-feira (9).

No local onde José foi esfaqueado, residência localizada na Rua Visconde de Suassuna, é possível ver um rastro de sangue que segue da varanda da casa da vítima até a calçada, onde ele foi socorrido por vizinhos.

Ele foi levado por terceiros até o Centro Regional de Saúde (CRS) Coophavila II, na Rua da Península.

Ao JD1, a Polícia Militar explicou que os dois são usuários de droga, e que o autor do crime, Baianinho, teria ido até a casa de José.

Em dado momento, com os dois bêbados, Baianinho acertou José com um golpe de faca na altura do calcanhar.

Ferido, a vítima saiu da varanda de sua casa até a calçada do imóvel, deixando um rastro de sangue, antes de ser socorrido por vizinhos. Ele precisou tomar 7 pontos no tornozelo, mas passa bem e está consciente e orientado.

