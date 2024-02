Homem é esfaqueado por companheira em briga após festa de Carnaval

Uma mulher acionou a Polícia Militar, por volta das 4h20 da madrugada de quarta-feira (14), após esfaquear o companheiro depois de uma briga após uma festa de Carnaval, na Rua Luiz Feitosa Rodrigues, em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava com o companheiro em uma festa de Carnaval, e logo depois de voltarem para a residência, onde se deu início a uma discussão entre os dois.

Em dado momento, a mulher pegou uma faca que estava em uma caixa de isopor e desferiu um golpe de faca contra o companheiro, na direção da cabeça, acertando seu supercílio esquerdo.

O homem foi socorrido e levado para o pronto-socorro, enquanto a agressora foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também