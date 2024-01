Homem é esfaqueado por desafeto e fica em estado grave no Noroeste

Homem, de 32 anos, que não teve a identificação revelada, foi esfaqueado na madrugada desta sexta-feira em uma via pública do bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele ficou em estado grave e precisou ser encaminhado para a Santa Casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi a primeira equipe a chegar no local e encontrou a vítima, caída no chão e com muito sangue ao seu redor, com uma perfuração em seu abdômen, possivelmente provocado por uma faca.

Assim, vendo a situação ser grave, o Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o primeiro atendimento ainda no local e transportou posteriormente o homem para a Santa Casa.

Antes de ser levado, o homem estava confuso e não soube dizer como o ataque aconteceu, nem quem teria o esfaqueado naquela oportunidade, tampouco citando a motivação para o fato. Apenas informou os policiais que o suspeito morava perto do local em uma favela.

O caso foi entregue a delegacia de plantão e registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

