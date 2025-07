Homem é esfaqueado por desconhecido em praça de Costa Rica

Homem, de 54 anos, foi esfaqueado por um desconhecido durante a madrugada desta quinta-feira (24), na cidade de Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava a Praça do Vale do Amanhecer, quando foi atacada e golpeada pelo autor. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores, que viram a ação.

Junto com o socorro, a Polícia Militar também foi acionada para ir até o hospital da cidade, onde a vítima teria dado entrada com uma lesão no abdômen causado por faca.

Questionado, o homem disse desconhecer o autor e a motivação do crime. As equipes policiais chegaram a fazer rondas pela região, mas o suspeito não foi localizado.

O caso acabou sendo registrado na Delegacia de Polícia Civil como lesão corporal dolosa e será investigado.

