Homem é esfaqueado por desconhecido no Jardim Nhanhá

Homem, de 36 anos, foi esfaqueado no final da tarde desta quinta-feira (25) enquanto estava em um bar, na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande. Ele foi atingido por um golpe de faca no queixo desferido pelo suspeito até então desconhecido.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, sendo internado na área vermelha da unidade hospitalar.

A Polícia Militar foi acionada para colher mais detalhes com o homem no hospital, mas a vítima disse apenas que estava em um bar, quando notou a aproximação do suspeito com uma faca nas mãos e logo recebeu o golpe que atingiu seu queixo.

Ainda no registro, consta que a vítima não informou o local dos fatos, nem qualquer informação que pudesse levar até o suspeito, tampouco o motivo da agressão.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

