Polícia

Homem é esfaqueado por familiar e tem casa incendiada após cobrar dívida na Capital

A vítima tinha ido cobrar R$ 300 da sobrinha no bairro São Francisco

29 novembro 2025 - 08h52Sarah Chaves
O caso foi registrado na Depac CepolO caso foi registrado na Depac Cepol   (Reprodução)
Um homem de 47 anos foi ferido com um golpe de faca e teve parte da casa incendiada durante uma briga familiar na noite de sexta-feira (28), no bairro São Francisco, em Campo Grande. O caso ocorreu quando a vítima foi cobrar uma dívida de R$ 300 da sobrinha.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar ao imóvel, o homem foi atacado irmão da sobrinha, de 34 anos, que não teria gostado da cobrança. O autor desferiu um golpe de faca no braço esquerdo da vítima. Em seguida, ele ateou fogo na residência. Bombeiros controlaram o incêndio, que atingiu um colchão e uma geladeira. A vítima foi socorrida e encaminhada à UPA Vila Almeida.

O autor fugiu antes da chegada da polícia e não foi localizado, apesar das buscas na região. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e incêndio na Depac Cepol.

