Homem é esfaqueado por indivíduo no Centro Pop

Homem, de 37 anos, foi esfaqueado no final da tarde desta terça-feira (22), no Centro Pop, na região central de Campo Grande. Ele foi atingido no peito por um indivíduo, identificado apenas como Thiago.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava na casa de acolhimento, quando o suspeito chegou e em determinado momento, sacou a faca e desferiu um golpe no peito da vítima.

Após o ato, o suspeito fugiu do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima, encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.

A Polícia Militar também se fez presente, no entanto, o suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também