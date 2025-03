Homem Ã© esfaqueado trÃªs vezes em bar de Santa Rita do Pardo

Homem, de 30 anos, foi esfaqueado em um bar localizado no Bairro Nova Esperança, em Santa Rita do Pardo. Apesar da tentativa de assassinato, ele se recusou a passar informações para a Polícia Civil.

Conforme as informações divulgadas pelo site Cenário MS, populares socorrem a vítima e o encaminharam para o hospital da cidade. Na unidade de saúde, foi constatado que ele apresentava três perfurações no corpo, sendo uma nas costas, uma no braço esquerdo e outra na articulação do mesmo braço.

Quando questionado sobre o caso, a vítima não forneceu detalhes sobre o ocorrido, nem informações sobre o autor do crime. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para outro hospital.

Apesar disso, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também