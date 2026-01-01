Homem é esfaqueado várias vezes e corre risco de morte em Campo Grande

Homem, de 40 anos, foi esfaqueado diversas vezes durante a madrugada desta quinta-feira, dia 1º, e corre sério risco de morte em Campo Grande. Ele está internado em estado grave na Santa Casa.

Ele foi atingido com golpes no tórax membros superiores e inferiores, flanco, região posterior, bem como região lateral direita do crânio. A vítima deverá passar por vários procedimentos cirúrgicos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para coletar mais detalhes, mas só conseguiu falar com a equipe médica, que informou que a vítima estava entubada, com estado instável e já havia sofrido três paradas cardíacas.

Devido ao quadro de saúde, os militares não conseguiram coletar detalhes sobre o episódio.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também