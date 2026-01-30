Menu
Polícia

Homem é espancado a pauladas após culto e acorda em rua desconhecida do Noroeste

A vítima contou que chegou em casa e dormiu, sendo atacado durante a madrugada

30 janeiro 2026 - 15h12Brenda Assis
O caso aconteceu na madrugada de hojeO caso aconteceu na madrugada de hoje   (Imagem Ilustrativa)

Um homem foi agredido durante a madrugada desta quinta-feira (29), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem contou que havia saído da Igreja Universal e estava voltando para casa, na Rua das Perdizes, onde foi dormir. Durante a madrugada, afirmou ter sido atacado por um desconhecido, que o atingiu com um pedaço de madeira. O golpe provocou um hematoma no braço esquerdo, na altura do ombro, e o deixou desacordado.

Ainda segundo a vítima, ele só recuperou a consciência horas depois, já no período da tarde, quando acordou caído na Rua Dois Irmãos, em frente a um posto de saúde. O homem disse não saber informar como chegou ao local. Em seguida, caminhou até o cruzamento da Rua Frei Caneca com a Rua Nazaré, onde pediu ajuda.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário para avaliação médica.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem estava consciente e orientado, mas apresentava falas desconexas e aparentava ter consumido bebida alcoólica, o que dificultou a obtenção de informações mais precisas sobre o horário e o local exato da agressão.

A autoria do crime ainda é desconhecida. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.

