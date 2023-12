Homem é espancado após menina de 11 anos contar que foi estuprada em Corumbá

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi espancado e preso depois de uma menina, de 11 anos, dizer que foi estuprada por ele. O caso aconteceu durante a noite de segunda-feira (25), na cidade de Corumbá.

Conforme o site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada pela tia da menina, para ir até o local do suposto crime. Aos policiais, ela disse que a criança chegou ao local dizendo que estava na Bolívia acompanhada de uma prima, que iria até a sede do Exército Boliviano e pediu para a menina aguardar.

Enquanto esperava, o suspeito teria chegado até a sede do Exército de carro, quando tentou colocá-la dentro do veículo e também teria passado as mãos em seu corpo, para tirar sua roupa. Ainda em seu relato, a criança disse que o crime aconteceu na madrugada de segunda e que ao chegar em Corumbá, dormiu no apartamento do acusado.

Depois de contar sua versão para a tia, moradores do condomínio se irritaram com a situação. Eles então cercaram o suspeito e o agrediram com tapas, socos e chutes.

No entanto, o homem relatou que estava acompanhado da irmã da menina, também menor de idade, em seu veículo, quando por volta das 02h30 avistou a criança sentada na calçada próximo ao comercial Mediterrâneo e a colocou no veículo com a ajuda da irmã e a trouxe para seu apartamento. Ele ainda afirmou que dormiu em um quarto com a menor que o acompanhava e a menina dormiu em outro quarto.

Uma conselheira tutelar foi acionada para acompanhar a criança. O suposto autor foi apresentado ao plantão da 1ª Delegacia de Polícia Civil com escoriações diversas no rosto, cabeça, braço direito e pernas. Tinha também uma lesão no nariz.

O caso deve ser investigado pela DAIJI (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso).

