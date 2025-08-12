Menu
Polícia

Homem é espancado após não desocupar casa alugada no Noroeste

O chegou a ser arrastado pelo imóvel durante as agressões

12 agosto 2025 - 14h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Homem, de 35 anos, foi espancado por um grupo de pessoas durante a tarde de segunda-feira (11), em uma casa localizada na Rua Adventor Divino de Almeida, Bairro Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Militar que mora no imóvel há 2 anos e neste período cumpriu todos os pagamentos acordados com o locador. Porém, há 2 semanas, o proprietário resolveu rescindir o contrato verbal e solicitou a devolução da residência, solicitando que o rapaz desocupasse o espaço com urgência.

Acontece que neste meio tempo, o homem ficou doente e não conseguiu cumprir o prazo combinado. Por conta disso, na tarde de ontem, o dono da casa apareceu com mais dois indivíduos, que invadiram o local e passaram a agredir a vítima, enquanto o proprietário dizia: “Eu não disse para você sair?".

Durante a briga, os homens seguraram o rapaz para o locador o agredir com socos e chutes. Ele chegou a tentar correr, mas foi pego novamente pelos autores e desta vez arrastado para fora, onde apanhou mais.

Em determinado momento, conseguiu se desvencilhar e acionar a Polícia Militar para atender o caso, sendo orientado a procurar a delegacia para registrar os fatos. Diante da situação, ele compareceu na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi feito o registro de violação de domicílio e lesão corporal dolosa.

