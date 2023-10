Homem é espancado até a morte após esfaquear a namorada em Água Clara

Dois homens foram presos e outros dois estão foragidos após assassinarem um rapaz, de 39 anos, na noite de quinta-feira (19), na cidade de Água Clara. A vítima teria esfaqueado uma jovem, de 22 anos, com quem namorava.

Conforme as apurações da Polícia Civil, vários integrantes de uma família e um amigo estavam num bar ingerindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, o casal foi embora e no caminho de casa discutiram e o homem esfaqueou a mulher.

A mulher voltou ao bar, onde estavam seus três irmãos e um amigo, e contou a eles que havia sido esfaqueada por seu companheiro. Imediatamente, os quatro homens, de 22, 23, 24 e 26 anos, saíram a procura do autor da facada, o localizando perto do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), oportunidade em que passaram agredi-lo violentamente com socos, chutes e pedradas.

Mesmo sendo socorrida, a vítima do espancamento veio a óbito. A mulher, que havia sido esfaqueada, foi transferida para outro hospital.

A população acionou a Polícia Civil, que se deslocou imediatamente até o local. Populares indicaram as características dos autores e as equipes saíram em buscas pela cidade.

O primeiro foi capturado e a partir de então descobriu-se a identidade de todos os envolvidos. O segundo foi capturado algum tempo depois. Os outros dois estão foragidos e diligências estão sendo feitas para realização da captura.

Qualquer informação sobre o caso pode ser prestada através do telefone (67) 9 91566343, sendo garantido o sigilo absoluto.

Deixe seu Comentário

Leia Também