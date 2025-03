Homem é espancado até a morte em campo de futebol

Samuel Andrade Francisco Honório, de 23 anos, foi espancado até a morte durante a madrugada desta sexta-feira (28), em um campo de futebol localizado na Avenida Glória de Dourados, em Naviraí.

Conforme as informações divulgadas pelo site Tá Na Mídia Naviraí, o corpo foi encontrado por populares, que acionaram o Corpo de Bombeiros para tentar realizar o resgate do rapaz. Porém, quando as equipes chegaram o local indicado, puderam apenas constatar o óbito da vítima.

Por cona disso, a Polícia Militar foi acionada para realizar o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que iriam fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Apesar de não portar documentos, Samuel foi reconhecido pelos policiais que atenderam a ocorrência, pois tinha várias passagens por posse de drogas.

O caso foi então registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

