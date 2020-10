Homem é espancado com pedaço de pau no Caiobá após ser atacado por cachorro

Após ser atacado por um cachorro, um homem de 45 anosainda foi espancado pelo dono do animal, nesta quarta-feira (30), no Portal Caiobá, em Campo Grande. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa.

Conforme o boletim de ocorrência, no dia 29 a vítima foi atacada por um cachorro, que seria do autor. Nesta quarta (30), por volta das 18 horas o dono do cão e o homem se encontraram em uma rua do bairro e começaram a discutir, momento em que o agressor pegou um pedaço de pau e desferiu golpes contra a vítima, que foi atingida por vários golpes na escapula e na altura da cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e o homem encaminhado para a Santa Casa. Os policiais foram até a casa do autor, mas não o encontraram e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também