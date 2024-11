Homem é espancado 'do nada' por várias pessoas na Praça Matriz, em São Gabriel do Oeste

Polícia Ciclista é atropelado e socorrido com sangramento na cabeça em Rochedo

Polícia Adolescente não aceita namoro da mãe e joga água fervente no padrasto em MS

Polícia Homem que matou desafeto em 2013 é preso em Fátima do Sul

Polícia Homem é agredido com golpe de machete na cabeça e socorrido em estado grave em Dourados