Homem é espancado durante briga e socorrido com múltiplos ferimentos pelo corpo

Um homem, de 48 anos, ficou ferido ao ser espancado durante uma briga ocorrida na noite de quinta-feira (20), na Rua Fidélis Bucker, no Residencial Ramez Tebet, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em um caso de lesão corporal por arma branca.

Ao chegar no endereço indicado, encontrou a vítima sendo atendida pela equipe médica. Ele tinha um corte profundo na parte posterior da cabeça, escoriações nas mãos e olho roxo. Além disso, estava com a fala arrastada e desorientado.

Por conta disso, não conseguiu passar detalhes sobre o caso para as autoridades. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

