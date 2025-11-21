Menu
Menu Busca sexta, 21 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem é espancado durante briga e socorrido com múltiplos ferimentos pelo corpo

Ele estava desorientado, não conseguindo passar informações sobre o ocorrido para Polícia Militar

21 novembro 2025 - 13h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem, de 48 anos, ficou ferido ao ser espancado durante uma briga ocorrida na noite de quinta-feira (20), na Rua Fidélis Bucker, no Residencial Ramez Tebet, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em um caso de lesão corporal por arma branca.

Ao chegar no endereço indicado, encontrou a vítima sendo atendida pela equipe médica. Ele tinha um corte profundo na parte posterior da cabeça, escoriações nas mãos e olho roxo. Além disso, estava com a fala arrastada e desorientado.

Por conta disso, não conseguiu passar detalhes sobre o caso para as autoridades. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Xicará de café
Polícia
Homem precisa passar por cirurgia após ficar com xícara presa no ânus
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
Polícia
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
Aqueda aconteceu na quinta-feira
Polícia
Vaca cai em fossa séptica e mobiliza operação de resgate em Aquidauana
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motorista morre preso às ferragens de carro após colisão com caminhão em Inocência
Estragos causados pela barragem Nasa Park -
Polícia
Mais de 1 anos após rompimento, Nasa Park anuncia reconstrução de barragem nas redes sociais
Gessica foi encontrada morta na residência em que morava
Polícia
Jovem é encontrada morta em residência após faltar trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Homem é morto a tiros na frente da esposa enquanto dirigia caminhonete em Dourados
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho
Polícia
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga no Jardim Aeroporto
Cadela não iria resistir aos ferimentos
Polícia
Xodó da família, cadela de 12 anos atacada por pitbull é sacrificada em Nova Andradina

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Situação aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahran
Polícia
Motorista reage a assalto, atropela bandidos e mata um na Zahran
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí