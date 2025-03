Homem é espancado e encontrado com ferimento grave na cabeça no Nova Campo Grande

Homem, identificado apenas como Silvio, foi socorrido durante a noite desta sexta-feira (14), com um ferimento grave na cabeça após ser espancado e 'abandonado' em uma via na Vila Nova Campo Grande, nesta Capital.

Informações do boletim de ocorrências apontam que moradores da região encontraram a vítima caída na rua Noventa, e ao perceberam a aproximação da viatura, pediram ajuda.

O homem apresentava hemorragia no crânio. Uma testemunha informou que caminhava pela via, quando se deparou com a vítima. A vítima não conseguia fornecer os dados devido aos ferimentos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou atendimento médico ainda no local e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

