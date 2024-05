Homem é espancado e leva coronhadas de trio durante roubo no Universitário

Homem, de 44 anos, precisou ser socorrido no final da noite deste domingo (26) após ser severamente espancado e levou coronhadas por pelo menos três assaltantes na rua Desembargador Marilza Lúcia Fortes, região do Universitário, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima havia saído do hotel onde estava hospedado e foi em direção a um bar que fica na região. Ao retornar para o hotel, ele foi abordado por um indivíduo que aplicou um 'mata-leão' e o arrastou para uma área de mata.

Pelo local, mais dois indivíduos apareceram e começaram a sessão de agressões, com socos e chutes. Em dado momento, o homem tentou levantar para pedir ajuda, mas um dos assaltantes sacou um revólver e apontou na direção do rosto da vítima, aplicando diversas coronhadas.

Após o roubo mediante a violência, os suspeitos levaram um celular, uma carteira com R$ 80, documentos e os cartões de bancos da vítima, que ficou com diversas lesões no rosto, hematoma no olho direito, lesão no ombro direito, na perna esquerda e reclamava de dores, quando a Polícia Militar chegou pelo local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento médico e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde na região do Universitário, onde o homem passaria por exames de raio-x e permaneceria em observação.

O caso foi registrado como roubo na delegacia de plantão.

