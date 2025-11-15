Homem é espancado e pede socorro aos vizinhos no Coronel Antonino

Homem, de 38 anos, precisou ser socorrido após ser encontrado bastante debilitado e machucado na Rua Serra da Bodoquena, localizada no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã deste sábado (15).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado, pois uma testemunha foi abordada pela vítima pedindo socorro. Muito machucado e debilitado, com dificuldades de locomoção, a mulher ajudou o homem.

Ele então detalhou não saber quem seriam os autores da agressão, afirmando não ter desavenças conhecidas com outros indivíduos. Vários moradores da região relataram que a vítima vive nas proximidades, sendo auxiliado pelos vizinhos com alimentos por conta da sua condição de vulnerabilidade.

O Corpo de Bombeiros foi então acionado, prestando os primeiros socorros ao homem e o encaminhando para Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também