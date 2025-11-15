Menu
Homem é espancado e pede socorro aos vizinhos no Coronel Antonino

A vítima vive em situação de vulnerabilidade e recebe ajuda dos moradores da região

15 novembro 2025 - 16h11Brenda Assis
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac CepolCaso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Homem, de 38 anos, precisou ser socorrido após ser encontrado bastante debilitado e machucado na Rua Serra da Bodoquena, localizada no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã deste sábado (15).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado, pois uma testemunha foi abordada pela vítima pedindo socorro. Muito machucado e debilitado, com dificuldades de locomoção, a mulher ajudou o homem.

Ele então detalhou não saber quem seriam os autores da agressão, afirmando não ter desavenças conhecidas com outros indivíduos. Vários moradores da região relataram que a vítima vive nas proximidades, sendo auxiliado pelos vizinhos com alimentos por conta da sua condição de vulnerabilidade.

O Corpo de Bombeiros foi então acionado, prestando os primeiros socorros ao homem e o encaminhando para Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

