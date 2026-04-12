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Homem é espancado e socorrido pelo SAMU em Campo Grande; suspeito é liberado na delegacia

A vítima foi hospitalizada e o envolvido na agressão foi encaminhado à Polícia Civil, mas não permaneceu preso

12 abril 2026 - 17h11Vinícius Santos
SAMU atendeu a vítimaSAMU atendeu a vítima   (24H News MS)

Um homem de 27 anos foi vítima de espancamento na madrugada deste domingo (12), no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. A situação foi flagrada pela Polícia Militar durante deslocamento pela rua Indaial, nas proximidades de uma conveniência.

Conforme a ocorrência, a guarnição se deparou com uma situação de lesão corporal em via pública. No local, os policiais encontraram a vítima desorientada e com sangramento na região da face.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito, de 19 anos, estava no local e teria agredido o homem com golpes de capacete e socos. À guarnição, o acusado relatou que teria agredido a vítima após supostamente flagrá-la tentando furtar o retrovisor de sua motocicleta. 

Ele afirmou ainda que os golpes com capacete teriam sido desferidos por um amigo que o acompanhava no momento da situação, porém esse segundo indivíduo não foi localizado na chegada da polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos à vítima, que em seguida foi encaminhada ao CRS Tiradentes para atendimento médico.

O suspeito foi encaminhado ao CEPOL – Centro Integrado de Polícia Especializada, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. Após análise da ocorrência, ele não permaneceu preso e foi liberado pelo delegado plantonista.

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