Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande

Homem, de 33 anos, foi agredido dentro da própria residência pela ex-companheira durante a manhã desta quarta-feira (13). A confusão aconteceu na Rua Emiliana Arruda de Araujo, região do Parque do Lageado, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ele estava dormindo quando a autora chegou ao endereço pedindo para a mãe da vítima abrir o portão. A mulher então entrou no imóvel e começou a agredir o ex com socos e tapas no rosto.

As agressões pararam apenas quando a genitora do homem ficou entre os dois. Durante a confusão, a suspeita ameaçou matar o ex-companheiro. A Polícia Militar foi então acionada e ao chegar no endereço indicado, encontraram todos no imóvel.

O homem tinha lesões visíveis pelo corpo, causadas pela agressão. Diante da situação, todos foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.

