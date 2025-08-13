Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande

Ele ficou com lesões visíveis pelo corpo, causadas pelas agressões

13 agosto 2025 - 17h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Homem, de 33 anos, foi agredido dentro da própria residência pela ex-companheira durante a manhã desta quarta-feira (13). A confusão aconteceu na Rua Emiliana Arruda de Araujo, região do Parque do Lageado, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ele estava dormindo quando a autora chegou ao endereço pedindo para a mãe da vítima abrir o portão. A mulher então entrou no imóvel e começou a agredir o ex com socos e tapas no rosto.

As agressões pararam apenas quando a genitora do homem ficou entre os dois. Durante a confusão, a suspeita ameaçou matar o ex-companheiro. A Polícia Militar foi então acionada e ao chegar no endereço indicado, encontraram todos no imóvel.

O homem tinha lesões visíveis pelo corpo, causadas pela agressão. Diante da situação, todos foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Córrego Anhanduizinho
Polícia
Mulher é encontrada morta em barranco do Córrego Anhanduizinho, em Campo Grande
As vítimas fatais Tamara e Luigi
Polícia
Duas pessoas morrem após comerem sanduíche de salsicha com nabo
Eles foram devolvidos a família
Polícia
Crianças de 11 e 7 anos fogem de casa para ver digital influencer
Chave de fenda
Polícia
Gerente é agredido com chave de fenda em loja de materiais de construção em MS
O corpo da vítima foi encontrado na manhã de terça-feira (12), em uma propriedade rural
Polícia
Lanchinho? Homem come cérebro do amigo após matá-lo com pauladas na cabeça
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Crianças são socorridas com fratura após serem atropeladas por caminhão em Aquidauana
O crime foi flagrado por moradores da região
Polícia
Idoso é preso ao ser flagrado estuprando cadela em calçada de Nova Andradina
Depac Dourados
Polícia
Jovem é espancado durante assalto em Dourados
O incêndio aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem morre ao ser queimado vivo em casa abandonada do Alves Pereira, em Campo Grande
O acidente aconteceu na madrugada de terça
Polícia
Bezerro morre após ser atropelado por ambulância de Ivinhema na MS-276

Mais Lidas

Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar