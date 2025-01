Homem é espancado por cinco pessoas enquanto andava pela Avenida Tamandaré

Polícia Homem ameaça matar a ex e corta-la em pedaços durante briga em Aral Moreira

Polícia Rapaz rouba caminhonete em SP para quitar dívidas com traficantes de Campo Grande

Polícia Jovem morre ao se afogar e desaparecer no Rio Iguatemi

Polícia Mulher encontra o marido morto no quintal de casa em Nova Casa Verde