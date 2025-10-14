Menu
Menu Busca terça, 14 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é espancado por grupo após ser acusado de roubo na Moreninha

Ele foi agredido com socos, chutes e golpes com pedaço de pau

14 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Vítima ficou com um ferimento na cabeça e na orelha esquerdaVítima ficou com um ferimento na cabeça e na orelha esquerda   (Imagem Ilustrativa)

Homem, de 36 anos, foi severamente espancado durante a noite desta segunda-feira, dia 13 de outubro, após ser acusado de um roubo de uma motocicleta, no bairro Vila Moreninha, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída em uma quadra de areia, relatando sentir dores por diversas partes do corpo.

Ele contou que pegou uma motocicleta para penhora, mas que as pessoas que entregaram o veículo, passaram a afirmar que ele teria roubado a moto. Assim, passaram a agredi-lo com socos, chutes e golpes com pedaço de pau.

O homem relatou que tentou correr, mas foi alcançado e as agressões só cessaram, porque algumas pessoas interviram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ele foi encaminhado para a Santa Casa com possível fratura no braço esquerdo, além de escoriações na região da cabeça.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acusado é Edvan da Silva Rodrigues -
Justiça
Promotor pede que feminicida de Bruna vá a júri popular em Campo Grande
Foto: Das ruas
Polícia
JD1TV: Kombi de atlética acadêmica pega fogo no centro de Campo Grande
Maria Otacília foi morta a facadas
Polícia
Adolescente que esfaqueou jovem até a morte em Naviraí é apreendida pela polícia
Droga estava em um compatimento oculto
Polícia
JD1TV: Mais de 8 kg de maconha são encontrados em carro adquirido em leilão
O corpo foi encontrado no domingo
Polícia
Suspeitos que mataram homem em Água Clara são presos
Motociclista é flagrado pilotando a 237 km/h na BR-369, no Paraná
Polícia
Motociclista é flagrado pilotando a 237 km/h na BR-369, no Paraná
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem tenta bater na esposa e acaba sendo esfaqueado pelo enteado em Água Clara
Motociclista fica ferido ao ser atingido por motorista embriagado em Ponta Porã
Polícia
Motociclista fica ferido ao ser atingido por motorista embriagado em Ponta Porã
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idoso é atingido por tiros de chumbinho em Anhanduí

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado