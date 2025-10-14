Homem é espancado por grupo após ser acusado de roubo na Moreninha

Homem, de 36 anos, foi severamente espancado durante a noite desta segunda-feira, dia 13 de outubro, após ser acusado de um roubo de uma motocicleta, no bairro Vila Moreninha, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída em uma quadra de areia, relatando sentir dores por diversas partes do corpo.

Ele contou que pegou uma motocicleta para penhora, mas que as pessoas que entregaram o veículo, passaram a afirmar que ele teria roubado a moto. Assim, passaram a agredi-lo com socos, chutes e golpes com pedaço de pau.

O homem relatou que tentou correr, mas foi alcançado e as agressões só cessaram, porque algumas pessoas interviram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ele foi encaminhado para a Santa Casa com possível fratura no braço esquerdo, além de escoriações na região da cabeça.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

