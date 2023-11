Homem é espancado por grupo após tentar defender desconhecido no São Conrado

Homem, de 35 anos, tentou ser herói de uma pessoa desconhecida, mas acabou espancado por um grupo de pessoas próximo a um bar na madrugada desta segunda-feira (6), no Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um morador que viu uma pessoa com o rosto ensanguentando passando em frente a sua residência e que seguia no sentido da rua Rio dos Cedros.

Porém, em algumas diligências, os militares encontraram a vítima na rua Toreli, sentado e consciente. Logo na sequência, chegou um amigo que explicou a situação para os policiais e afirmou que o homem havia sido espancado por um grupo de pessoas.

Ainda conforme o registro, o amigo disse que estava bebendo com a vítima em um bar na General Alberto Carlos de Mendonça, quando o homem visualizou uma pessoa sendo agredida e decidiu defendê-lá, porém, rapidamente ele foi cercado por um grupo de pessoas e acabou espancado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local e fez os atendimentos, encaminhando a vítima para a Santa Casa de Campo Grande. O homem apresentava vários cortes na cabeça e na mão, além de escoriações pelo corpo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

