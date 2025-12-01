Homem é espancado por moradores do Jardim Aeroporto e socorrido em estado grave

Um homem de 48 anos foi encontrado ferido na calçada após ser espancado por dois indivíduos na noite deste domingo (30), na Avenida Júlio de Castilho, perto de um supermercado no Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h20, após moradores denunciarem que havia uma pessoa caída na via reclamando de dores pelo corpo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima consciente, porém bastante machucada.

O homem relatou que entrou em uma briga com dois indivíduos conhecidos “de vista” na região e acabou sendo agredido com vários socos na cabeça, no peito e na perna direita. Apesar de afirmar que reconhece os agressores, ele não soube informar os nomes.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar atendimento. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada à UPA Santa Mônica. De acordo com a Polícia Militar, o homem permaneceu consciente e orientado durante todo o atendimento.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Proto Atendimento Comunitário) Cepol, onde será investigado.

