Homem é espancado por "pessoas desconhecidas" no Piratininga

Valdionor Murici Júnior, 30 anos, foi espancado na quinta-feira (10) por pessoas desconhecidas na Vila Piratininga – Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão. Ao chegar no local, encontrou Valdionor na rua com escoriações pelo corpo. Ainda desorientado, conseguiu informar a polícia que não conseguiu reconhecer seus agressores.

Ele foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Leblon. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro.

